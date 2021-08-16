Одному из подозреваемых около 17 лет, он 2004 года рождения. Другому нападавшему около 20-ти. Им грозит тюрьма до 5 лет.

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Сейчас суд решает относительно меры пресечения. Правоохранители также устанавливают роли других участников этого инцидента, поэтому подозреваемых может стать больше.

Сказать "простите" недостаточно

Также в полиции подчеркнули, что извинение за совершение преступления не предусматривает освобождение от ответственности.

Раскаяние, материальная компенсация затрат на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора,

– пишет пресс-служба киевской полиции.

Также правоохранители напомнили, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях тоже не освобождает от ответственности.

Избиение журналиста молодые люди снимали на видео / Фото "Буквы"

Избиение журналиста "Букв": главное

14 августа возле Офиса президента проходила акция протеста националистов. Больше всего там было представителей "Национального корпуса".

Активисты требовали прекратить капитуляцию, которая по их мнению, происходит на фронте. Также "Нацкорпус" протестовал из-за ареста их членов. Их подозревают в рэкете. Сейчас задержаны 6 человек.

На акции произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и полицией.

8 полицейских получили травмы.

Несколько молодых людей, которые, вероятно, относятся к движению "Нацкорпуса", напали на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного.

Они сначала его оскорбляли, а потом жестоко избили. Журналист, как подумали нападавшие, якобы "сливал" какие-то данные.

В "Нацкорпусе" осудили действия молодых людей

В телеграм-канале "Национальный корпус" распространили заявление об избиении Александра Кужельного. В партии осудили действия молодых людей и подчеркнули, что они "уже понесли наказание".

Заявление "Нацкорпуса" относительно пострадавшего на акции журналиста:

Стало известно, что во время сегодняшней акции произошел инцидент с нападением на журналиста издания “Буквы” Александра Кужельного. На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру.

Наше движение осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ. Просим прощения за этот инцидент у Александра, так как это произошло на нашем мероприятии, а значит мы за него и отвечаем.

Также в публикации разместили фотографию Андрея Билецкого с Александром Кужельным.

Билецкий жмет руку журналисту / Фото "Нацкорпуса"