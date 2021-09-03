Чоловік під час застілля вбив киянина, встромивши йому ніж у ногу
Джерело:поліція Києва
Поліцейські Києва знайшли та затримали 33-річного мешканця Голосіївського району столиці, який ненавмисно вбив товарища під час пиятики. Чоловік встромив знайомому ніж у ногу, через що той помер.
Поліцейські дізналися про скоєння злочину ввечері 2 вересня. Заявниками виявилися знайомі потерпілого, які розповіли, що під час застілля між ним та зловмисником стався конфлікт.
Дивіться також Поліцейські затримали іноземця, причетного до розстрілу чоловіка на ДВРЗ у Києві
Закінчився він штовханиною та застосуванням холодної зброї.
Спіймали у квартирі
Конфлікт стався на кухні / Фото поліції Києва
- За даними слідства, компанія з кількох жінок та чоловіків розпивала алкогольні напої у квартирі в Голосіївському районі.
- Раптом між двома знайомими виник конфлікт зі штовханиною. Під час нього зловмисник схопився за ніж та вдарив ним опонента у ногу.
- Після цього нападник втік, а постраждалому викликали швидку. Втім, поранення виявилося занадто серйозним.
- Ще під час надання домедичної допомоги чоловік помер.
Знайти підозрюваного у скоєнні злочину поліцейським не було важко. Чоловік після інциденту вирушив до власної квартири. Там його і затримали.
Як з'ясували правоохоронці, фігурант провадження вже попадав у поле зору поліції.
33-річному киянину інкримінують нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.
Дивіться відео поліції про вбивство під час пиятики у Києві: