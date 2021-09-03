Як стверджують слідчі, вбивство вже розкрито. Однак при цьому у прокуратурі Києва зазначили, що затримали лише одного чоловіка. Тоді як діяла нібито група зловмисників.
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Фігуранту провадження повідомили про підозру в умисному вбивстві за попередньою змовою групою осіб.
Застрелили та кілька разів штрикнули ножем
- Як з'ясували правоохоронці, вдень 18 серпня на вулиці Новаторів у Києві вистрелили у 29-річного чоловіка. Після цього його багато разів вдарили ножем у груди.
- Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці, а причетні до злочину втекли.
- Лише на початку вересня поліцейські затримали одного зі зловмисників. Саме йому інкримінують безпосереднє скоєння вбивства.
Чи знають слідчі, хто ще може бути причетний до злочину, невідомо. Слідчі дії у цьому кримінальному провадженні ще тривають.
Якщо іноземця визнають винним у суді, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Крім того, у Кримінальному кодексі передбачена можливість засудження до довічного ув'язнення.