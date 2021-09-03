Як стверджують слідчі, вбивство вже розкрито. Однак при цьому у прокуратурі Києва зазначили, що затримали лише одного чоловіка. Тоді як діяла нібито група зловмисників.

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Фігуранту провадження повідомили про підозру в умисному вбивстві за попередньою змовою групою осіб.

Застрелили та кілька разів штрикнули ножем

Як з'ясували правоохоронці, вдень 18 серпня на вулиці Новаторів у Києві вистрелили у 29-річного чоловіка. Після цього його багато разів вдарили ножем у груди.

Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці, а причетні до злочину втекли.

Лише на початку вересня поліцейські затримали одного зі зловмисників. Саме йому інкримінують безпосереднє скоєння вбивства.

Чи знають слідчі, хто ще може бути причетний до злочину, невідомо. Слідчі дії у цьому кримінальному провадженні ще тривають.

Якщо іноземця визнають винним у суді, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Крім того, у Кримінальному кодексі передбачена можливість засудження до довічного ув'язнення.