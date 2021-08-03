За зауваження про справляння потреби: чоловік пошкодив киянину машину та погрожував вбивством
Джерело:"Київ оперативний"
Розбитою машиною та побоюванням за власне життя закінчилися розбірки жителя Києва з агресивним зловмисником. Мешканець одного з будинків на Батиєвій горі зробив зауваження велосипедисту, який нахабно справляв нужду у дворі.
За попередніми даними, подія сталася 2 серпня. Почувши невдоволення, молодий чоловік почав агресивно поводитися. Він почав кидатися на опонента та доводити, що його вчинок був нормальним. Зловмисник міг поїхати з місця інциденту, але впав та повернувся до обуреного місцевого мешканця.
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Конфлікт почав переростати у серйозні розбірки.
Кидав камінням та погрожував "трояндою"
- Перепалку та бійку молодого чоловіка з жителем будинку зняли на відео очевидці. Не зовсім адекватний молодий чоловік почав кидати каміння по машині опонента. При цьому жодної агресії від самого власника автівки не було.
- Від удару машина отримала ушкодження, а свідки інциденту фактично забрали у зловмисника велосипед та не давали йому поїхати.
- Згодом, коли потерпілий намагався викликати поліцію, чоловік кілька разів вдарив його по обличчю.
Не отримавши змоги забрати двоколісний транспорт, порушник спокою втік. Але за кілька хвилин повернувся з розбитою пляшкою.
Погрожуючи нею, він дістався до велосипеда та втік. Свої дії він супроводжував обіцянками розстріляти свого опонента, а також пошкодити йому машину.
Дивіться відео конфлікту у Києві через зауваження про справляння нужди: