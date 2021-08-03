По предварительным данным, происшествие произошло 2 августа. Услышав недовольство, молодой человек начал агрессивно себя вести. Он начал бросаться на оппонента и доказывать, что его поступок был нормальным. Злоумышленник мог уехать с места инцидента, но упал и вернулся к возмущенному местному жителю.

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Конфликт начал перерастать в серьезные разборки.

Бросал камнями и угрожал "розой"

Перепалку и драку молодого человека с жителем дома сняли на видео очевидцы. Не совсем адекватный молодой человек начал бросать камни в машину оппонента. При этом никакой агрессии от самого владельца машины не было.

От удара машина получила повреждения, а свидетели инцидента фактически забрали у злоумышленника велосипед и не давали ему уехать.

Впоследствии, когда потерпевший пытался вызвать полицию, мужчина несколько раз ударил его по лицу.

Не получив возможности забрать двухколесный транспорт, нарушитель спокойствия скрылся. Но через несколько минут вернулся с разбитой бутылкой.

Угрожая ею, он добрался до велосипеда и убежал. Свои действия он сопровождал обещаниями расстрелять своего оппонента, а также повредить ему машину.

Смотрите видео конфликта в Киеве из-за замечаний о справлении нужды: