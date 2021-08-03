За попередніми даними, подія сталася 2 серпня. Почувши невдоволення, молодий чоловік почав агресивно поводитися. Він почав кидатися на опонента та доводити, що його вчинок був нормальним. Зловмисник міг поїхати з місця інциденту, але впав та повернувся до обуреного місцевого мешканця.

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Конфлікт почав переростати у серйозні розбірки.

Кидав камінням та погрожував "трояндою"

Перепалку та бійку молодого чоловіка з жителем будинку зняли на відео очевидці. Не зовсім адекватний молодий чоловік почав кидати каміння по машині опонента. При цьому жодної агресії від самого власника автівки не було.

Від удару машина отримала ушкодження, а свідки інциденту фактично забрали у зловмисника велосипед та не давали йому поїхати.

Згодом, коли потерпілий намагався викликати поліцію, чоловік кілька разів вдарив його по обличчю.

Не отримавши змоги забрати двоколісний транспорт, порушник спокою втік. Але за кілька хвилин повернувся з розбитою пляшкою.

Погрожуючи нею, він дістався до велосипеда та втік. Свої дії він супроводжував обіцянками розстріляти свого опонента, а також пошкодити йому машину.

Дивіться відео конфлікту у Києві через зауваження про справляння нужди: