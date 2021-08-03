Про успішне проведення спецоперації з затримання злочинної групи розповіли у прокуратурі Києва. За даними слідства, члени банди вчиняли розбійні напади на іноземців. Вони діяли на території 3 розважальних закладів у центрі столиці.

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Затримані можуть бути причетними до 150 нападів на гостей України.

Приносили завищені рахунки та вибивали гроші

За даними слідства, зловмисники відстежували заможних іноземців, які відпочивали у розважальних закладах у центрі Києва. Потім їм приносили завищені у 5 – 10 разів рахунки.

Тих іноземців, які відмовилися платити, запрошували до кімнати адміністратора нібито для з'ясування обставин. Там людей били та забирали гроші та інші цінності.

Затримали правоохоронці 10 членів угруповання. Лідером банди, як стверджують правоохоронці, був уродженець Росії. Також причетними до нападів були громадяни Ізраїлю, Азербайджану та України.

Допомагали банді також і українки, які запрошували іноземців до конкретних закладів.

Патрульній поліцейський брав участь у злочинній діяльності угруповання в якості водія.

Всім затриманим вже повідомили про підозру у скоєнні грабежів та розбоїв. Затриманим загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Незабаром судді обиратимуть членам угруповання запобіжний захід.