Про успішне проведення спецоперації з затримання злочинної групи розповіли у прокуратурі Києва. За даними слідства, члени банди вчиняли розбійні напади на іноземців. Вони діяли на території 3 розважальних закладів у центрі столиці.
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Затримані можуть бути причетними до 150 нападів на гостей України.
Приносили завищені рахунки та вибивали гроші
- За даними слідства, зловмисники відстежували заможних іноземців, які відпочивали у розважальних закладах у центрі Києва. Потім їм приносили завищені у 5 – 10 разів рахунки.
- Тих іноземців, які відмовилися платити, запрошували до кімнати адміністратора нібито для з'ясування обставин. Там людей били та забирали гроші та інші цінності.
- Затримали правоохоронці 10 членів угруповання. Лідером банди, як стверджують правоохоронці, був уродженець Росії. Також причетними до нападів були громадяни Ізраїлю, Азербайджану та України.
- Допомагали банді також і українки, які запрошували іноземців до конкретних закладів.
- Патрульній поліцейський брав участь у злочинній діяльності угруповання в якості водія.
Всім затриманим вже повідомили про підозру у скоєнні грабежів та розбоїв. Затриманим загрожує від 7 до 10 років ув'язнення. Незабаром судді обиратимуть членам угруповання запобіжний захід.