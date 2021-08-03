Об успешном проведении спецоперации по задержанию преступной группы рассказали в прокуратуре Киева. По данным следствия, члены банды совершали разбойные нападения на иностранцев. Они действовали на территории 3 развлекательных заведений в центре столицы.

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Задержанные могут быть причастны к 150 нападениям на гостей Украины.

Приносили завышенные счета и выбивали деньги

По данным следствия, злоумышленники отслеживали состоятельных иностранцев, которые отдыхали в развлекательных заведениях в центре Киева. Затем им приносили завышенные в 5-10 раз счета.

Тех иностранцев, которые отказались платить, приглашали в комнату администратора якобы для выяснения обстоятельств. Там людей били и забирали деньги и другие ценности.

Задержали правоохранители 10 членов группировки. Лидером банды, как утверждают правоохранители, был уроженец России. Также причастными к нападениям были граждане Израиля, Азербайджана и Украины.

Помогали банде также и украинки, которые приглашали иностранцев в конкретные заведения.

Патрульный полицейский участвовал в преступной деятельности группировки в качестве водителя.

Всем задержанным уже сообщили о подозрении в совершении грабежей и разбоев. Задержанным грозит от 7 до 10 лет заключения. Вскоре судьи будут выбирать членам группировки меру пресечения.