У поліції столиці відреагували на появу у мережі та в ЗМІ відео нападів зграї підлітків на літнього чоловіка. Злочин, як з'ясували правоохоронці, стався 31 липня на проспекті Науки.

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Дітей разом з батьками доставили до відділку поліції.

Двоє вже мали проблеми з законом



Підліткам загрожує ув'язнення / Фото поліції Києва

Щодо дій малолітніх зловмисників поліцейські відкрили кримінальне провадження. Кваліфікували інцидент слідчі як хуліганство, скоєне групою осіб.

Двоє з трьох затриманих раніше потрапляли у поле зору поліції.

Крім того, правоохоронці встановили, що підлітки періодично розважалися нападами на перехожих. Слідчі вже знайшли 4 потерпілих, але ця цифра може бути значно більшою.

Якщо підлітків визнають винними, їм може загрожувати до 5 років обмеження волі або до 4 років ув'язнення. Втім, з огляду на вік зловмисників, вони всі можуть не бути покараними. Наразі всіх дітей відпустили.

Дивіться відео нападу дітей на літнього чоловіка у Києві: