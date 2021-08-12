У Києві неподалік Ради чоловік погрожував людям вибухівкою
12 серпня 2021 , 10:09Читать новость на русском
Джерело:поліція Києва
На площі Конституції чоловік чіплявся до перехожих і казав, що має вибухівку. Поліцейські затримали зловмисника. Згодом виявилось, що небезпечних предметів він не мав.
Задля безпеки громадян патрульні швидко затримали чоловіка. Поліцейські охороняли місце, де чоловік залишив сумку. На місце викликали вибухотехніків. Про це повідомили 11 серпня.
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Нічого не знайшли
- Вибухотехніки перевірили сумку зловмисника і нічого не виявили.
- Чоловікові приблизно 40 років, він є родом з Івано-Франківщини.
- Патрульні відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
- Чоловікові може загрожувати обмеження волі терміном до 5 років.
- Наразі не відомо, навіщо чоловік лякав людей.
- На місці працювали поліцейські 2 полку спеціального призначення Патрульної Києва. Тривають слідчі дії.
На площі Конституції в Києві чоловік погрожував людям вибухівкою / Фото Нацполіції Київщини
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