У Чорнобильській зоні на Київщині затримали сталкерів-нелегалів: серед них була росіянка

У Чорнобильській зоні відчуження поліціянти затримали чотирьох 19-річних сталкерів-нелегалів, серед яких була громадянка Росії. Це сталося 5 січня.

Туристів-екстремалів, які незаконно потрапили на небезпечну територію, правоохоронці помітили під час патрулювання селища Поліське.

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Ким були шукачі пригод

Поліція встановила, що троє порушників – це жителі Києва, а четверта дівчина – уродженка Москви. У зону відчуження група проникла, оминаючи всі контрольно-пропускні пункти.

Щодо усіх чотирьох правоохоронці склали протоколи про порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення.

За це горе-сталкерам загрожує штраф у розмірі 20 – 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Остаточне рішення має ухвалити суд.

Гостина росіянки закінчиться

Що ж до громадянки країни-агресорки, то їй скоротять термін перебування в Україні. Відповідне подання поліція уже скерувала в Державну міграційну службу.

Нелегальне відвідування Чорнобильської зони відчуження заборонено. Адже ця територія суворо контролюється.



Туристами-нелегалами виявилися троє киян і одна москвичка / Фото поліції Київської області

Мекка браконьєрів

Окрім любителів гострих відчуттів, у зону відчуження часто навідуються браконьєри та мисливці за трофеями. Так, на початку грудня поліцейські Вишгородщини затримали чоловіка, який намагався вивезти звідти роги лося.

Текст публікації поліції Київської області:

Поліцейські Вишгородшини виявили у зоні відчуження незаконних туристів-екстремалів. Сьогодні, 5 січня, під час патрулювання території зони відчуження у відселеному селищі Поліське працівники відділу поліції №1 (місто Чорнобиль) Вишгородського районного управління поліції виявили чотирьох 19-річних нелегальних туристів.

Троє з порушників – жителі міста Києва, а одна дівчина – уродженка Москви. Всі вони проникли на територію зони Чорнобильської атомної електростанції з метою екстремального туризму, минаючи контрольно-пропускні пункти.

Відносно порушників поліцейські склали протоколи за статтею 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Адміністративні матеріали направили до суду для ухвалення рішення.

Також поліцейські зони Чорнобильської атомної електростанції направили подання до Державної міграційної служби про скорочення терміну перебування в Україні громадянці Росії.

Шановні громадяни! Поліція вкотре нагадує, що зона відчуження є контрольованою територією, а тому нелегальний туризм у цій місцевості заборонений.