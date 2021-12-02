Чоловік розповів, що заблукав та не може подужати екстремальну подорож. Перебував іноземний зловмисник біля загоризонтної радіолокаційної станції "Дуга".
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На допомогу сталкеру одразу вирушили правоохоронці, які й затримали порушника.
Оштрафують на кілька сотень гривень
- Поліцейські з'ясували, що громадянин Білорусі прибув до України законно та офіційно через пункт пропуску на Чернігівщині.
- Втім, потрапивши на нашу територію, іноземець вирішив зайнятися незвичайним туризмом та 1 грудня проник до зони відчуження.
- Однак завершити свою "екскурсію" самостійно білорус не зміг. Через день він заблукав та вирішив здатися правоохоронцям, аби вони його врятували.
Щодо порушника склали адмінпротокол про порушення вимог режиму радіаційної безпеки у зоні відчуження. Якщо чоловіка визнає винним суд, йому загрожує від 340 до 510 гривень штрафу.
У поліції також нагадали, що Чорнобильська зона є контрольованою територією, де заборонений нелегальний туризм.