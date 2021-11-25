Усі контейнери містять солебітумний компаунд. Його транспортування виконали фахівці Аварійно-технічного центру "Енергоатому".
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Далі проводитиметься підготовка передачі радіоактивних відходів з інших українських АЕС.
Початок передачі РАВ на державне сховище – результат численних організаційних і технічних заходів... На черзі – підготовка передачі експлуатаційних радіоактивних відходів, які накопичуються на Южно-Українській, Хмельницькій та Запорізькій АЕС",
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про централізоване сховище
Сховище збудувала американська компанія Holtec International. Централізоване сховище обслуговуватиме 3 українські атомні станції:
- Рівненську,
- Хмельницьку,
- Південноукраїнську.
Залізницею звідти доправлятимуть відпрацьоване паливо. Там, у Чорнобилі, його перевантажать із транспортних контейнерів – у контейнери для зберігання і заллють бетоном.
Відкриття Централізоване сховище "Вектор" / Фото Міністерства енергетики України
Що цьому передувало
Зауважимо, що необхідність зберігання відпрацьованого ядерного палива на території України з'явилася після того, як у 2020 році наша країна припинила співпрацю у цьому питанні з Росією.