У Чорнобильській зоні вперше з моменту аварії можна орендувати приміщення

Фонд державного майна виставив на торги по оренді приміщення в Чорнобильській зоні. Це відбулося вперше за 35 років, тобто з моменту аварії на Чорнобильській АЕС.

У такий спосіб ФДМУ сподівається залучити сюди приватні інвестиції. Торги щодо оренди мають відбутися вже 19 листопада.

До слова Зона відродження, а не відчуження: бізнесу пропонують орендувати об'єкти нерухомості у Чорнобилі

Приміщення для оренди

Першим стало нежитлове приміщення адміністративно-побутового корпусу КВ "Вектор", що розташований на центральній вулиці міста Чорнобиля.

Переможець торгів отримає в користування нерухомість площею у 82 квадратні метри. Стартова ціна оренди перед торгами – 4,2 тисячі гривень на місяць. Лот доступний за посиланням.



Приміщення для оренди в Чорнобилі / Фото Фонд держмайна

Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта, а також його суборенди. Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість,

– наголосили у Фонді держмайна.



Приміщення в Чорнобилі здають в оренду / Фото Фонд держмайна

Публікація Фонду держмайна:

Відкриваємо Чорнобильську зону відчуження для залучення приватних інвестицій — перший об'єкт оренди вже виставлено на аукціон!

Торги з оренди приміщення адміністративно-побутового корпусу КВ "Вектор" зі стартовою ціною 4,2 тисячі гривень за місяць мають відбутися 19 листопада. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 метри квадратні на центральній вулиці Чорнобиля.

Новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта, а також його суборенди. Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість.