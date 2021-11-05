Таким образом, ФГИУ надеется привлечь сюда частные инвестиции. Торги по аренде должны пройти уже 19 ноября.

К слову Зона возрождения, а не отчуждения: бизнесу предлагают арендовать недвижимость в Чернобыле

Помещение для аренды

Первым стало нежилое помещение административно-бытового корпуса КВ "Вектор", расположенного на центральной улице города Чернобыля.

Победитель торгов получит в пользование недвижимость площадью 82 квадратных метра. Стартовая цена аренды перед торгами – 4,2 тысяч гривен в месяц. Лот доступен по ссылке.



Помещение для оренды в Чернобыле / Фото Фонд госимущества

У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость,

– отметили в Фонде госимущества.



Помещение в Чернобыле сдают в аренду / Фото Фонд госимущества

Публикация Фонда госимущества:

Открываем Чернобыльскую зону отчуждения для привлечения частных инвестиций – первый объект аренды уже выставлен на аукцион!

Торги по аренде помещения административно-бытового корпуса КВ "Вектор" со стартовой ценой 4,2 тысяч гривен в месяц должны состояться 19 ноября. Победитель получит в пользование недвижимость общей площадью 82 квадратных метра на центральной улице Чернобыля.

У нового арендатора нет никаких ограничений относительно целевого назначения объекта, а также его субаренды. Эти условия вместе с уникальной локацией помещений могут оказать существенное влияние на конкуренцию во время аукциона и окончательную стоимость.