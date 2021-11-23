На Дарниці спалахнула велика пожежа: вогонь охопив 1400 квадратних метрів будівлі

У Києві на Дарниці виникла масштабна пожежа в адміністративній будівлі. Третій поверх приміщення спалахнув вдосвіта 23 листопада.

Виклик рятувальникам надійшов о 04:41. Вони негайно вирушили на вулицю Колекторну, 3 і почали ліквідацію великого осередку займання.

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До приїзду рятувальників вогонь встиг охопити 1400 квадратних метрів площі / Фото ДСНС України



Пожежу ліквідували, минулося без жертв та потерпілих / Фото ДСНС України

Полум'я "з'їло" величезну площу

На момент прибуття бійців ДСНС вогонь вже встиг охопити площу в 1400 квадратних метрів.

Гасити його відрядили 55 вогнеборців та 14 одиниць техніки.

О 6:54 пожежу вдалося локалізувати, а о 7:35 – повністю ліквідувати.

На щастя, все минулося без жертв та потерпілих.

Ще одна велика пожежа в Інституті автоматики

В одному з кабінетів Інституту автоматики на вулиці Нагірній, 22 також виникла пожежа 22 листопада. Через сильне задимлення 4 і 5 поверхів рятувальникам довелося евакуювати 14 людей.

Текст публікації ДСНС:

23 листопада о 4:41 у Дарницькому районі по вулиці Колекторній, 3 на третьому поверсі триповерхової адміністративної будівлі виникла пожежа.

О 6:54 пожежу локалізували на площі 1400 квадратних метрів. До гасіння залучено 55 осіб та 14 одиниць техніки ДСНС.

О 7:35 пожежу в адміністративній будівлі по вулиці Колекторній, 3 ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.