Вызов спасателям поступил в 04:41. Они немедленно отправились на улицу Коллекторную, 3 и начали ликвидацию большого очага возгорания.

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К приезду спасателей огонь успел охватить 1400 квадратных метров площади / Фото ГСЧС Украины



Пожар ликвидировали, обошлось без жертв и пострадавших / Фото ГСЧС Украины

Пламя "съело" огромную площадь

К моменту прибытия бойцов ГСЧС огонь уже успел охватить площадь в 1 400 квадратных метров.

Тушить его отправили 55 пожарных и 14 единиц техники.

В 6:54 пожар удалось локализовать, а в 7:35 полностью ликвидировать.

К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших.

Еще один крупный пожар в Институте автоматики

В одном из кабинетов Института автоматики по улице Нагорной, 22 также возник пожар 22 ноября. Из-за сильного задымления 4 и 5 этажей спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.

Текст публикации ГСЧС:

23 ноября в 4:41 в Дарницком районе по улице Коллекторной, 3 на третьем этаже трехэтажного административного здания возник пожар.

В 6.54 пожар локализовали на площади 1 400 квадратных метров. К тушению привлечены 55 человек и 14 единиц техники ГСЧС.

В 7:35 пожар в административном здании по улице Коллекторной, 3 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.