Спасатели узнали о происшествии в 12:39 22 ноября. После получения информации они сразу выехали на место инцидента.

Смотрите также Врачи были бессильны: во время пожара ужасно погиб житель Днепра

По прибытию спасатель выяснили, что горит помещение на 4 этаже 5-этажного здания.

Пришлось проводить эвакуацию с задымленных этажей



Спасателям пришлось работать в очень задымленном помещении / Фото ГСЧС Киева

Эпицентром пожара на улице Нагорной, 22 был кабинет института площадью 50 квадратных метров.

В результате возгорания сильно задымились остальные помещения на 4 и 5 этаже корпуса.

Спасатели из ближайших подразделений вывели в безопасные места 14 человек.



В результате пожара никто не пострадал / Фото ГСЧС Киева

Почти более часа пожарные потратили на локализацию возгорания. В 13:42 огонь полностью потушили.

На месте происшествия работали 9 единиц основной и специальной техники, а также 38 бойцов подразделений ГСЧС Украины в Киеве.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители. В результате инцидента никто не пострадал.