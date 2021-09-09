ДБР обшукує кілька департаментів КМДА через незаконну передачу землі в центрі Києва

Правоохоронці знову прийшли до працівників Київської міської адміністрації для проведення слідчих дій. Пов'язані обшуки, які проходять у кількох департаментах КМДА, з нібито незаконною передачею земельних ділянок у центрі столиці.

За даними слідства, чиновники буцімто передали у користування приватним підприємцям кілька земельних ділянок комунальної власності. Йдеться про землю біля Європейської площі.

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Також у прокуратурі не повідомили про те, хто саме з посадовців є фігурантами провадження.

Передали за заниженою вартістю

У прокуратурі кажуть, що посадовці порушили вимоги земельного законодавства, а також умови програми соціально-економічного та культурного розвитку Києва та укладеного інвестиційного договору.

Чиновники нібито передали у користування землю в центрі столиці у позаконкурентний спосіб та за заниженою вартістю.

Також слідчі зазначили, що такі дії працівників КМДА спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.

За даними ДБР, збитки від цієї оборудки склали понад 150 мільйонів гривень.

Злочин кваліфікували як зловживання владою або службовим становищем. Якщо провину зловмисників доведуть в суді, їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

Дивіться відео з обшуків у департаментах КМДА:

У КМДА на ситуацію поки що ніяк не відреагували. Втім, за останні 7 – 8 місяців обшуки у комунальних підприємствах та департаментах міської адміністрації відбувалися ледве не щодня. При цьому чиновники постійно наголошували, що правоохоронці намагаються тиснути на мера Києва Віталія Кличка через його конфлікт з Банковою.