По данным следствия, чиновники якобы передали в пользование частным предпринимателям несколько земельных участков коммунальной собственности. Речь идет о земле возле Европейской площади.

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Также в прокуратуре не сообщили о том, кто именно из должностных лиц является фигурантами производства.

Передали по заниженной стоимости

В прокуратуре говорят, что чиновники нарушили требования земельного законодательства, а также условия программы социально-экономического и культурного развития Киева и заключенного инвестиционного договора.

Чиновники якобы передали в пользование землю в центре столицы внеконкурентным способом и по заниженной стоимости.

Также следователи отметили, что такие действия работников КГГА повлекли тяжкие последствия интересам государства.

По данным ГБР, убытки от этой сделки составили более 150 миллиона гривен.

Преступление квалифицировали как злоупотребление властью или служебным положением. Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Смотрите видео обысков в департаментах КГГА:

В КГГА на ситуацию пока никак не отреагировали. Впрочем, за последние 7 – 8 месяцев обыски в коммунальных предприятиях и департаментах городской администрации происходили чуть ли не каждый день. При этом чиновники постоянно говорили, что правоохранители пытаются давить на мэра Киева Виталия Кличко из-за его конфликта с Банковой.