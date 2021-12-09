Де зустріти ельфа в Києві та покататися зі сніговиком: путівник новорічною локацією

З дитинства у кожному з нас взимку прокидається очікування чудес та казки, сподівання, що Новий рік таки здійснить потаємні мрії. А ще більше повірити у цю магію Різдва можна, опинившись там, де дива вирують у повітрі.

Саме таким куточком уже кілька років поспіль для киян та гостей столиці залишається "Зимова країна" на ВДНГ. Тут можна поринути в неймовірну атмосферу, що ніби зійшла зі сторінок зачитаних книг.

Цікаво Куточок дива та дитинства: на ВДНГ показали, чим дивуватимуть киян на Новий рік

Цьогоріч організатори обіцяють, що свято буде більш приголомшливе і незабутнє – все буде по-новому.



Офіційно "Зимова країна" відкриється 11 грудня / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



На згадку про родинне Різдво можна буде придбати милі подарунки / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Чим здивують вперше

Офіційне відкриття "Зимової країни" відбудеться 11 грудня, втім деякі забавки казкового куточка охочі можуть відвідати уже. Однією з головних родзинок фестивалю стане найбільша у Європі ковзанка, площа якої становить 2,5 тисячі квадратних метрів.

Її особливістю, окрім розміру, стане й унікальна конфігурація – гості зможуть відчути себе справжніми зірками фігурного катання на льодовій доріжці, яка йде навкруги фонтана. Коштувати таке задоволення буде від 180 гривень.

Крім того, тим, хто почувається новачками на льоду, можна буде найняти помічника або навіть пройти окремий майстер-клас з інструктором. Також ковзанярів розважатимуть велетні-сніговики, які вже стали символами "Зимової країни".



У Києві відкриють найбільшу в Європі ковзанку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Ще одна новація цьогорічної "Зимової країни" – атмосферний проєкт "Флуфіландія". Так, з 22 грудня відвідувачі зможуть познайомитися з милими пухнастими велетнями Флуфами. Героїв для цього фантастичного парку створювали українські майстри. За легендою, волохаті білі чудовиська прилетіли на свято з іншої галактики. Ціни на квитки сюди стартують від 175 гривень.

На ВДНГ також працюватимуть фуд-корти та ресторани, де можна буде перекусити, зігрітися гарячим глінтвейном чи ґроґом або ж пообідати у затишній атмосфері з друзями чи родиною.

ВДНГ здивує відвідувачів новими локаціями "Зимової країни / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Не менш приємним сюрпризом для усіх, хто на свята шукає незабутніх вражень, стане зимова оранжерея. Вона запрацює якраз у Святвечір католицького Різдва – 24 грудня. Заплативши лише 80 гривень за вхід, люди поринуть у чарівну атмосферу – серед вогників та різдвяного антуражу вони зможуть випити гарячий коктейль із прянощами або ж провести незабутню фотосесію.

Цікавим відкриттям для тих, хто завітає у "Зимову країну", стане й унікальне "Антигравіті-шоу". До його створення долучилися такі відомі постановники як Костянтин Томільченко та Олександр Братковський. Головною принадою дійства стане те, що глядачі зможуть опинитися на місці акторів і з головою поринути у вир подій, що відбуваються на сцені.



Територія ВДНГ поринула у зимову казку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Святкові локації для затишку прикрасили теплими різдвяними вогнями / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

А "десертом" відвідин оновленої "Зимової країни" має стати візит до музею Нового року. Там детально розкажуть про еволюцію зимових свят, їх головного атрибуту – ялинки та прикрас до неї.

Зокрема, найдопитливіші зможуть на власні очі побачити найдорожчі новорічні експонати світу, раритетні сімейні реліквії й доторкнутися до особливих традицій. Квиток у цей таємничий світ коштуватиме 70 гривень.

Усі гості "Зимової країни" поринуть у справжню казку / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Побачити казку зсередини

Головною ідеєю "Зимової країни" є створення казки для дорослих та дітей. Тож не дивно, що вона пануватиме там у кожному куточку.

Уже на вході до павільйону гостей зустрічатиме особливе дійство – мюзикл і казковий парад фей-метеликів, ельфів, сніговиків та інших мешканців країни див. Насолодитися виставою вільно зможуть усі охочі з 31 грудня по 9 січня.



Організатори прагнули, аби свято відчували і дорослі, й діти / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Не менш захопливим стане гостювання у резиденції Санти (квиток обійдеться у 290 гривень) та на Різдвяній Фабриці Мрій (від 240 гривень). Там малеча і дорослі зможуть написати справжнього листа Санті, поспілкуватися з його ельфами-помічниками, поринути у світ їхніх легенд і навіть придбати чарівну іграшку для своєї сімейної ялинки.

Незабутнім подарунком для малечі та дорослих стане також катання на венеційській каруселі, Північному експресі, 16-метровому колесі огляду та інших атракціонах тематичного луна-парку. Комусь ця локація принесе по-справжньому дитячу радість, а комусь стане місцем найромантичнішого побачення. Вартість цих розваг варіюватиметься в межах 55 – 100 гривень (для дітей – дешевше).



Катання на венеційській каруселі – чудова ідея для романтичного побачення / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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На свята "Зимова країна" відчинить двері на 20 локаціях / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Екстремальне Різдво

Обов'язково знайдуть щось цікаве для себе і ті, хто звик до активного відпочинку, а часом і такого, що перехоплює подих.

Наприклад, гості зможуть наповну відчути настрій справжньої зими на "Шалених гірках", вхід на які коштує від 35 гривень. Організатори продумали все до деталей, а тому створили їх великими для дорослих (60 метрів) та меншими для діток від 3 років (30 метрів).

Аби додати локації атмосферності, а підйом на гірку не був нудним та виснажливим, там спорудили яскравий світловий тунель, який одночасно стане неповторною фотозоною.

Ще більш вибагливим відвідувачам запропонують полоскотати собі нерви у Sky Park – комплексі мотузкових трас та скеледрому. Обійдеться така розвага від 60 гривень з людини. Атракціон організований як своєрідний квест. Тож за його проходження найнаполегливіших винагородять польотом на тролеї, спуском на SkyLine або ж вільним падінням на пристрої QuickJump.



На зимовому ярмарку можна буде поласувати різними смаколиками / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Загалом для відвідувачів відкриють 20 локацій і ярмарок, де можна буде придбати найрізноманітніші подарунки та сувеніри.

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У "Зимовій країні" можна відвідати резиденцію Санти та Різдвяну Фабрику Мрій з ельфами / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Рай для "чомусиків"

Особливе задоволення дітлахи та їх батьки отримають від різноманітних локацій, присвячених науці та вивченню природи. Зокрема, перед відвідувачами відчинять двері:

Галерея сталевих фігур (квиток коштує від 180 гривень) – технологічна виставка, де з металу відтворили улюблених кіно- та мультгероїв усіх поколінь: Дарта Вейдера, Термінатора, Трансформерів, Посіпак.



Трон з серіалу "Гра престолів" на новорічній локації в Києві / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Планетарій Teleport 360 (від 150 гривень) – унікальна локація, де можна влаштувати родинний перегляд фільму про космос у форматі 360 градусів та 3D.

(від 150 гривень) – унікальна локація, де можна влаштувати родинний перегляд фільму про космос у форматі 360 градусів та 3D. Планета динозаврів (від 170 гривень) – тут можна поринути в атмосферу відомого фільму "Парк юрського періоду", подивитися на 55 рухомих велетнів, які колись населяли нашу планету, і навіть покататися на монстрові тирексі.

(від 170 гривень) – тут можна поринути в атмосферу відомого фільму "Парк юрського періоду", подивитися на 55 рухомих велетнів, які колись населяли нашу планету, і навіть покататися на монстрові тирексі. "Живі дракони" (від 200 гривень) – прогулянка дивовижним лісом із живими деревами, серед яких оселилися 24 крилатих чудовиська, запам'ятається кожному, незалежно від віку.

(від 200 гривень) – прогулянка дивовижним лісом із живими деревами, серед яких оселилися 24 крилатих чудовиська, запам'ятається кожному, незалежно від віку. Музей науки (від 128 гривень) – тут маленьким майбутнім ученим у прямому сенсі можна доторкнутися до науки. Наприклад, потримати в руках модель органів людини, злітати у космос, покататися на велосипеді з квадратними колесами тощо.

(від 128 гривень) – тут маленьким майбутнім ученим у прямому сенсі можна доторкнутися до науки. Наприклад, потримати в руках модель органів людини, злітати у космос, покататися на велосипеді з квадратними колесами тощо. Планета метеликів (від 130 гривень) та Animal Park (від 115 гривень) – тут юні любителі природи зможуть побачити тропічних метеликів, птахів, риб, а також познайомитися із милими лемурами, альпаками, ламами та козами.



Охочі зможуть придбати на території подарунки та сувеніри / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

На ВДНГ відкриють найбільшу ковзанку в Європі та Галерею сталевих фігур / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Свято ніколи не буває невчасним

Генеральний директор ВДНГ Євген Мушкін запевнив, що організатори доклали усіх зусиль, аби святкування у зимовому містечку було безпечним для відвідувачів у часи пандемії. Саме тому більша частина розважальної програми відбуватиметься просто неба.

Цьогоріч "Зимова країна" відрізняється від того, що ми робили раніше. Бо ми робимо казку так, як її бачимо. Ми вважаємо, що це дуже потрібно сьогодні. Бо важкі часи, є чим перейматися. І потрібен час на якісне дозвілля,

– сказав Мушкін.

Він додав, що попри усі негаразди, свята у колі найрідніших в місці, де відбуваються дива, – це найкраще, про що можна мріяти.

У Галереї сталевих фігур можна знайти улюблених героїв кіно та мультфільмів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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