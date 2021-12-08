Організатори фестивалю стверджують, що створили найбільший парк святкових новорічних розваг. Відвідати експоцентр та зарядитися новорічним настроєм можна буде вже цього тижня.

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Також "Зимовій країні" підкреслили, що всі локації працюватимуть з дотриманням карантинних обмежень.

Які локації працюватимуть на фестивалі "Зимова країна на ВДНГ"

З 31 грудня по 9 січня на головній площі ВДНГ показуватимуть мюзикл "Чарівна казка Зимової країни". Героями вистави стануть милі персонажі – феї-метелики, сніговики, ельфи та інші казкові герої.

По закінченню мюзиклу всі "мешканці Зимової країни" влаштовуватимуть парад алеями ВДНГ. Долучитися до нього зможуть всі охочі.

Ковзанка та зимові гірки працюватимуть з моменту відкриття святкової локації. Вартість катання на ковзанах – від 180 гривень за безліміт при оплаті карткою Visa. Користування гірками оцінили щонайменше у 35 гривень.



Ковзанка на ВДНГ почне працювати вже з 11 грудня / Фото vdng.ua

Цьогоріч ковзанку експоцентру зробили просто величезною – площею 2500 квадратних метрів. Одночасно кататися на льду зможуть до 500 осіб. Само собою, ковзани можна орендувати.

Що ж стосується гірок, то їх створили також чималими. Доросла гірка сягає довжини 60 метрів. Дитяча – вдвічі менша за неї. Покататися гірками зможуть діти від 3 років.



Північний експрес на ВДНГ / Фото vdng.ua

За 70 гривень відвідувачі "Зимової країни" зможуть зайти до Музею Нового року, де можна побачити експонати з різних століть, почути про заборону Різдва та "ялинку у шафі". Головною прикрасою музею є найдорожчі прикраси для ялинки у світі, а також святкові реліквії, які ніколи не виставляли на загал.

Само собою, працюватиме на ВДНГ й резиденція Санти, з новорічною поштою ельфами-фокусниками та казковими фотозонами. Дорослі мають заплатити за вхід 290 гривень, а діти до 4 років – безоплатно, але лише у супроводі батьків.



На "Зимовій країні" працюватимуть атракціони / Фото vdng.ua

Крім того, всі зможуть відвідати місце, де живуть ельфи – Різдвяну Фабрику Мрій, а також шоу "Кібер Санта. Інший вимір", що створила команда, яка працювала над "Вартовими Мрій". Подивитись на виставу можна в концерт-холі ВДНГ за 690 гривень.



Різдвяна фабрика мрій у Зимовій країні / Фото vdng.ua