Дивовижна краса з незвичного ракурсу: станцію Київського метро зняли з дрону

Одну з найглибших та найкрасивіших станцій київської підземки облетів безпілотник з камерою. Відео з унікальною архітектурою та дизайном "Золотих воріт" вийшло неймовірно захоплюючим та цікавим.

Запис, знятий з незвичних ракурсів, підготували фахівці телестудії ZBROY films та київського метрополітену. Проводили зйомки вночі, коли пасажирів на станції не було.

Дивіться також Як звучить метро в усьому світі: чоловік публікує колекції оголошень у підземках різних країн

Почалися вони з прольоту дрону до самої станції від Золотих воріт.

Унікальні мозаїки та надпис "Слава Україні!"

Безпілотник покружляв пустим вестибюлем та спустився вздовж ескалатора.

Потім дрон показав середній вестибюль з унікальними мозаїками, жодна з яких не повторюється. Також там можна побачити надпис "Слава Україні", який зробили будівельники у 1989 році.

Після цього оператор направив безпілотник до самої платформи та облетів спочатку люстри, а потім – колони перону.

Закінчилося відео тим, що дрон улетів у тунель метрополітену.

Станція "Золоті ворота" – перша на зеленій гілці метро Києва. На ній у вигляді мозаїк показана історія Київської Русі. Перший поїзд рушив з "Золотих воріт" 31 грудня 1989 року.

Дивіться унікальне відео зі станції метро "Золоті ворота":