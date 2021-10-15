Дивовижну красу Києва зняли з дрону з незвичайних ракурсів: захоплююче відео

15 жовтня 2021 , 20:35
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Джерело:

YouTube Odessa&transport

Одеські журналісти зняли Київ з висоти птичого польоту. Показали місто вони з не зовсім звичних ракурсів – з урбаністичних та промислових зон.

Знімали ролик у похмурий день у кінці вересня. Починається запис з урбаністичної ділянки біля залізничного вокзалу.

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Згодом квадрокоптер направився на Жилянську вулицю та Повітрофлотський проспект.

Проліт над Дніпром змушує серце битися частіше

  • Після короткого польоту Правим берегом оператор направив коптер на Лівобережну частину столиці.
  • Показавши Дарницьке трамвайне депо та промислові ділянки міста, безпілотник переносить глядачів на Дніпро.
  • Запис польоту над величавою річкою – від мосту Патона до Мосту метро, з оглядом Києво-Печерської лаври та Батьківщини-матері заворожує.

У коментарях до відео користувачі зазначили, що на цьому ролику на контрасті можна побачити, наскільки красивим є Київ. Крім того, кияни зізналися, що вид Дніпра та мостів змушує їх серце битися частіше.

Дивіться відео чарівного Києва з висоти пташиного польоту:

Автор: Олексій Чибісов