Знімали ролик у похмурий день у кінці вересня. Починається запис з урбаністичної ділянки біля залізничного вокзалу.

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Згодом квадрокоптер направився на Жилянську вулицю та Повітрофлотський проспект.

Проліт над Дніпром змушує серце битися частіше

Після короткого польоту Правим берегом оператор направив коптер на Лівобережну частину столиці.

Показавши Дарницьке трамвайне депо та промислові ділянки міста, безпілотник переносить глядачів на Дніпро.

Запис польоту над величавою річкою – від мосту Патона до Мосту метро, з оглядом Києво-Печерської лаври та Батьківщини-матері заворожує.

У коментарях до відео користувачі зазначили, що на цьому ролику на контрасті можна побачити, наскільки красивим є Київ. Крім того, кияни зізналися, що вид Дніпра та мостів змушує їх серце битися частіше.

Дивіться відео чарівного Києва з висоти пташиного польоту: