Знімали ролик у похмурий день у кінці вересня. Починається запис з урбаністичної ділянки біля залізничного вокзалу.
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Згодом квадрокоптер направився на Жилянську вулицю та Повітрофлотський проспект.
Проліт над Дніпром змушує серце битися частіше
- Після короткого польоту Правим берегом оператор направив коптер на Лівобережну частину столиці.
- Показавши Дарницьке трамвайне депо та промислові ділянки міста, безпілотник переносить глядачів на Дніпро.
- Запис польоту над величавою річкою – від мосту Патона до Мосту метро, з оглядом Києво-Печерської лаври та Батьківщини-матері заворожує.
У коментарях до відео користувачі зазначили, що на цьому ролику на контрасті можна побачити, наскільки красивим є Київ. Крім того, кияни зізналися, що вид Дніпра та мостів змушує їх серце битися частіше.
Дивіться відео чарівного Києва з висоти пташиного польоту: