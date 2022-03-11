Для забезпечення найнеобхіднішими товарами: мережа "ЕКО Маркет" потребує водіїв у Києві

11 березня 2022 , 16:27
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Джерело:

пресслужба "ЕКО Маркету"

Українська мережа супермаркетів "ЕКО Маркет" терміново шукає водіїв для постійної робити.

В компанії пояснили, що в цей складний час з метою безперебійного забезпечення населення товарами першої необхідності мережа терміново шукає водіїв для постійної роботи на транспорті підприємства.

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Необхідно доставляти усі найнеобхідніші продукти харчування у маркети мережі у Києві.

Компанія гарантує офіційне працевлаштування та своєчасну виплату заробітної плати.

Звертатись можна за телефонами: 063 33 44 332 та 067 76 67 751.

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Автор: Марта Пономаренко