В компанії пояснили, що в цей складний час з метою безперебійного забезпечення населення товарами першої необхідності мережа терміново шукає водіїв для постійної роботи на транспорті підприємства.

До теми Мережі аптек "Подорожник" терміново потрібні фармацевти у різних містах України

Необхідно доставляти усі найнеобхідніші продукти харчування у маркети мережі у Києві.

Компанія гарантує офіційне працевлаштування та своєчасну виплату заробітної плати.

Звертатись можна за телефонами: 063 33 44 332 та 067 76 67 751.

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