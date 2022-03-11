В компанії пояснили, що в цей складний час з метою безперебійного забезпечення населення товарами першої необхідності мережа терміново шукає водіїв для постійної роботи на транспорті підприємства.
До теми Мережі аптек "Подорожник" терміново потрібні фармацевти у різних містах України
Необхідно доставляти усі найнеобхідніші продукти харчування у маркети мережі у Києві.
Компанія гарантує офіційне працевлаштування та своєчасну виплату заробітної плати.
Звертатись можна за телефонами: 063 33 44 332 та 067 76 67 751.
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