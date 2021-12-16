До Києва з Карпат привезли 80 тонн снігу

Оскільки дочекатись снігу з неба виявилося неможливо, до столиці вирішили привезти його з далеких Карпат. Загалом до столиці привезуть понад 400 тонн снігу.

Незвичайний вантаж привезли до Києва вночі 16 грудня двома величезними машинами. Довезли його не весь, оскільки при плюсовій температурі частина снігу розтанула.

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Завозять сніг до столиці для проведення щорічного фестивалю зимових видів спорту.

Везуть зі всієї України

Першу партію білого вантажу діставили до арки Дружби народів у Києві вночі 16 грудня.

Сніг, зібраний зі злітно-посадкової смуги аеропорту Івано-Франківська, допоможе мешканцям столиці розважатися.

Привезеним з Карпат снігом вручну наповнювали трампліни, які почнуть працювати 17 грудня.

Як кажуть організатори фестивалю, загалом до столиці мають привезти понад 10 фур зі сніговим вантажем. Загалом привезуть від 300 до 400 тонн снігу.



З Буковеля - ще дві фури чекаємо завтра в обід та ще чотири чекаємо. Мінімум, який нам треба, – це 16 фур. У тоннах це близько 300, навіть десь 400. І, мабуть, цього нам вистачить, якщо не піде дощ,

– розповів організатор заходу.

Фестиваль змагань із зимніх видів спорту проходить у Києві кожного року. Біля Арки Дружби народів до нього облаштовують більш молодіжні новорічні локації. Крім того, там працюватимуть ярмарки.

До початку свят залишилось лише трошки

Офіційний початок новорічних свят у Києві призначено на 17:00 18 грудня, у переддень Дня святого Миколая. Саме тоді урочисто запалять новорічну ялинку на Софійській. Водночас із цим у столиці почнуть працювати всі святкові локації.