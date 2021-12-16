Необычный груз был доставлен в Киев ночью 16 декабря двумя огромными машинами. Довезли его не весь, поскольку при плюсовой температуре часть снега растаяла.

Смотите также Управление образования Киева собиралось закупить соль с ионами серебра, чтобы посыпать дороги

Завозят снег в столицу для проведения ежегодного фестиваля зимних видов спорта.

Везут со всей Украины

Первую партию белого груза доставили к арке Дружбы народов в Киеве ночью 16 декабря.

Снег, собранный со взлетно-посадочной полосы аэропорта Ивано-Франковска, поможет жителям столицы развлекаться.

Привезенным из Карпат снегом вручную наполняли трамплины, которые заработают 17 декабря.

Как говорят организаторы фестиваля, в столицу должны привезти более 10 фур со снежным грузом. В общей сложности привезут от 300 до 400 тонн снега.

Из Буковеля – еще две фуры ждем завтра в обед, и еще четыре ждем. Минимум, который нам нужен – это 16 фур. В тоннах это около 300, даже где-то 400. И, пожалуй, этого хватит, если не пойдет дождь,

– рассказал организатор мероприятия.

Фестиваль соревнований по зимним видам спорта проходит в Киеве каждый год. Возле арки Дружбы народов для него обустраивают более молодежные новогодние локации. Кроме того, там будут работать ярмарки.

До начала праздников осталось совсем немного

Официальное начало новогодних праздников в Киеве назначено на 17:00 18 декабря, в канун Дня святого Николая. В это время торжественно зажгут новогоднюю елку на Софийской. Одновременно в столице начнут работать все праздничные локации.