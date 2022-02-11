Допомагають відра: на двох станціях метро у Києві протікає стеля

У столиці на переході до станції метро "Осокорки" люди скаржаться, що їм на голову ллється вода. Крім цього, за словами містян, схоже відбувається на станції "Майдан Незалежності".

Кияни розповіли, що щілини у стелі переходу з'явилися приблизно всередині сіяня 2022 року. З цього моменту вода постійно падає на голови людям.

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Якою може бути причина

Очевидці зазначили, що причиною щілин є ремонт шляхопроводу над підземним переходом. Люди також бояться, що частина стелі впаде. Наразі немає інформації про ремонт у переході.

Ситуація на "Майдані Незалежності"

У переході до станції метро "Майдан Незалежності" від води утворюються калюжі через те, що протікає стеля. Крім цього, у переході протікає стеля магазину. Люди намагаються підставляти відра, бо вода з'являється в різних місцях.



Вхід до станції "Майдан Незалежності" / Фото телеграм-каналу "Київ без цензури"

У харківському метро також було підтоплення

Біля входу на станцію метро "Індустріальна" в Харкові сталося підтоплення. Пасажири могли користуватися лише одним входом до метро, але графік поїздів не змінювався.