Киевляне рассказали, что щели в потолке перехода появились примерно в середине января 2022 года. С этого момента вода постоянно падает на головы людям.

К теме Нравится не всем: в сети напомнили, как будет выглядеть станция метро "Львовские ворота"

Какой может быть причина

Очевидцы отметили, что причиной щелей является ремонт путепровода над подземным переходом. Люди также боятся, что часть потолка упадет. Пока нет информации о ремонте в переходе.

Ситуация на "Майдане Незалежности"

В переходе к станции метро "Майдан Незалежности" от воды образуются лужи из-за того, что протекает потолок. Кроме этого, в переходе протекает потолок магазина. Люди стараются подставлять ведра, потому что вода появляется в разных местах.



Вход на станцию "Майдан Незалежности" / Фото телеграмм-канала "Киев без цензуры"

В харьковском метро также было подтопление

У входа на станцию метро "Индустриальная" в Харькове произошло подтопление. Пассажиры могли пользоваться только одним входом в метро, но график поездов не менялся.