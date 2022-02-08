Як розповів у коментарі 24 каналу речник Харківського метрополітену Олексій Бітнер, 8 лютого затопило підвуличний пішохідний перехід. Він примикає до території метро на станції "Індустріальній".

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Підтоплення в Харкові

За словами Олексія Бітнера, перехід перебуває на балансі харківського комунального підприємства "Підземне місто". У метрополітені надали комунальникам своїх працівників та техніку для ліквідації затоплення.

Аби запобігти потраплянню води в метро, вхідні двері до вестибюля "Індустріальної" зачинили о 12:40. Відтак, пасажири можуть зайти та вийти зі станції лише через двері з протилежного боку.

Перехід біля метро Харкова затопило: дивіться відео

Там, де сталося підтоплення переходу, накопичилось досить багато води. Перехожим вона майже сягає щиколоток.

Водночас поїзди в метро Харкова рухаються за графіком. Затримок внаслідок підтоплення не було.

Новий дизайн метро Дніпра

Всесвітньо відоме архітектурне бюро Захи Хадід представило проєкт дизайну станцій метро в Дніпрі. Мовиться про 3 нові станції – "Театральна", "Центральна" й "Музейна", які почали будувати 2017 року.



Одна із проєктованих станцій метро у Дніпрі / Фото Zaha Hadid Architects

Попередньо, відкриття станцій, які поєднають між собою культурні та освітні заклади в східних районах Дніпра, запланували на 2024 рік. Однак у Дніпровському метрополітені зазначили, що це лише проєкт, який може змінюватися.

Візуалізації від Патріка Шумахера та Євгенії Позігун громадськість оцінила здебільшого схвально. Однак авторам вказали на відсутність інклюзивних рішень для пасажирів метро в Дніпрі.