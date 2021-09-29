У Києві на Борщагівці помітили бабусю, яка цілий рік живе на підстилках з картону

Мешканці Києва побачили літню жінку, що ночує на холоді на купі картонних ящиків. Живе вона на кінцевій зупинці 9 автобуса на вулиці Булгакова.

Фотографію пенсіонерки зробили небайдужі громадяни, які розповіли історію жінки у соцмережах. Втім, як виявилося, бабуся має свою квартиру.

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Місцеві мешканці кажуть, що жінка нібито перетворила своє житло на смітник.

Прибирає двори та під'їзди

За словами жителів Борщагівки, бабуся живе у таких нелюдських умовах цілий рік.

Її можна побачити на купі картону і в дощ, і у холод.

Жіночка нібито заробляє на життя тим, що працює двірничкою.

Чому бабуся не мешкає у власній квартирі, невідомо. Цілком ймовірно, що вона має психічні розлади. Також місцеві кажуть, що допомагають жінці їжею та теплим одягом.

Чи є у пенсіонерки родичі, невідомо.