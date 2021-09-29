Фотографию пенсионерки сделали неравнодушные граждане, которые рассказали историю женщины в соцсетях. Впрочем, как оказалось, бабушка имеет свою квартиру.
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Местные жители говорят, что женщина якобы превратила свое жилье на помойку.
Убирает дворы и подъезды
- По словам жителей Борщаговки, бабушка живет в таких нечеловеческих условиях круглый год.
- Ее можно увидеть на куче картона и в дождь, и в холод.
- Женщина якобы зарабатывает на жизнь тем, что работает дворником.
Почему бабушка не живет в собственной квартире, неизвестно. Вполне вероятно, что она имеет психические расстройства. Также местные говорят, что помогают женщине едой и теплой одеждой.
Есть ли у пенсионерки родственники, неизвестно.