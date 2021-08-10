У страшній ДТП біля Обухова загинула 1-річна дитина: машини зім'яло – фото

Біля Обухова на Київщині 9 серпня сталося зіткнення 2 легковиків – Nissan Maxima та Skoda Octavia. У результаті загинув малолітній хлопчик. З фото з місця видно, що автомобілі серйозно зім'яло.

Відомо ще про 4 потерпілих, зокрема 2 дітей. В якому вони стані – наразі інформації немає.

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Загиблий народився лише торік

ДТП сталася ввечері – приблизно о 19:00. Зіткнулися авто на перетині доріг сіл Мирівка та Горохове.



Унаслідок ДТП автомобілі понівечило / Фото пресслужби Нацполіції Київської області

Попередньо, Nissan Maxima прямував із другорядної дороги та не пропустив Skoda Octavia. У підсумку сталося зіткнення.

У Nissan перебували 4 особи, серед них – 2 дітей. Внаслідок аварії загинув хлопчик 2020 року. Тобто, йому навіть не могло бути й 1 року.



У ДТП під Обуховом постраждали 2 дітей, 1 малолітній хлопчик загинув / Фото пресслужби Нацполіції Київської області

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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Легковики зіткнулися на перетині доріг сіл Мирівка та Горохове / Фото пресслужби Нацполіції Київської області

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