Це сталося у зіткненні легковика та мотоблока. Подробиці про подію розповіли правоохоронці.
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Смертельна аварія на Вінниччині: загинула вагітна
Біля села Райгород Вінницької області 9 серпня приблизно о 00:30 сталася аварія на трасі Вінниця – Гайсин.
- За попередньою інформацією, легковик Chery Tiggo в’їхав у задню частину мотоблока "Зубр".
- 20-річна пасажирка мотоблока зазнала травм, від яких і померла у лікарні. Дівчина була вагітною.
- 48-річний водій іномарки та його 44-річна пасажирка, мешканці Одеської області, зазнали незначних травм.
Правоохоронці повідомили, що водій мотоблока, 32-річний місцевий мешканець, чомусь утік із місця ДТП, однак поліція його розшукала.
- Транспортні засоби наразі вилучили, а у водіїв взяли зразки крові для аналізу на показник алкоголю.
У ДТП біля Вінниці загинула вагітна дівчина / Фото НПУ
Розслідування інциденту правоохоронці провадять за статтею про "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого".
- Карають за таке в Україні позбавленням волі на строк до 8 років. А хто винен у смертельній ДТП – встановлюватиме слідство та суд.
Інші резонансні ДТП 9 серпня
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- У Кам'янка-Бузьці 9 серпня трапилась ДТП за участю пасажирського автобуса. У підсумку – 5 травмованих.
- У Києві легковик зніс хлопця з самокатом на пішохідному переході.