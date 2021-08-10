Это произошло в столкновении легковушки и мотоблока. Подробности о происшествии рассказали правоохранители.
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Смертельная авария на Винниччине: погибла беременная
Возле села Райгород Винницкой области 9 августа примерно в 00:30 произошла авария на трассе Винница – Гайсин.
- По предварительной информации, автомобиль Chery Tiggo въехал в заднюю часть мотоблока "Зубр".
- 20-летняя пассажирка мотоблока получила травмы, от которых скончалась в больнице. Девушка была беременной.
- 48-летний водитель иномарки и его 44-летняя пассажирка, жители Одесской области, получили незначительные травмы.
Правоохранители сообщили, что водитель мотоблока, 32-летний местный житель, почему-то скрылся с места ДТП, однако полиция его разыскала.
- Транспортные средства пока изъяли, а у водителей взяли образцы крови для анализа на показатель алкоголя.
В ДТП возле Винницы погибла беременная девушка / Фото НПУ
Расследование инцидента правоохранители проводят по статье о "нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего".
- Наказывают за такое в Украине лишением свободы на срок до 8 лет. А кто виноват в смертельном ДТП – устанавливать будет следствие и суд.
Другие резонансные ДТП 9 августа
- На трассе Киев – Чоп 9 августа столкнулись Citroen и "ВАЗ 2106". В ДТП пострадали 5 взрослых и 2 детей.
- В Каменка-Бугской 9 августа произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В итоге – 5 травмированных.
- В Киеве легковушка снесла парня с самокатом на пешеходном переходе.