Инцидент произошел утром 9 августа на Воздухофлотском проспекте неподалеку от улицы Стадионной. На месте происшествия работали медики скорой и следователи.

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По факту совершения ДТП с пострадавшими правоохранители должны открыть уголовное производство.

Не остановился на переходе

  • Судя по видео инцидента, которое записал свидетель происшествия на регистратор, авария произошла по вине водителя Renault.
  • Он не остановился на переходе, тогда как другие участники движения это сделали.
  • Вследствие этого пешеход с самокатом вышел на полосу, по которой двигался "француз".
  • От удара пострадавшего отбросило на несколько метров.

Какие именно травмы получил мужчина, пока неизвестно. От его телесных повреждений зависит, какое наказание ожидает владельца Renault.

Смотрите видео сбития пешехода с самокатом на переходе в Киеве: