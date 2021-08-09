Инцидент произошел утром 9 августа на Воздухофлотском проспекте неподалеку от улицы Стадионной. На месте происшествия работали медики скорой и следователи.
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По факту совершения ДТП с пострадавшими правоохранители должны открыть уголовное производство.
Не остановился на переходе
- Судя по видео инцидента, которое записал свидетель происшествия на регистратор, авария произошла по вине водителя Renault.
- Он не остановился на переходе, тогда как другие участники движения это сделали.
- Вследствие этого пешеход с самокатом вышел на полосу, по которой двигался "француз".
- От удара пострадавшего отбросило на несколько метров.
Какие именно травмы получил мужчина, пока неизвестно. От его телесных повреждений зависит, какое наказание ожидает владельца Renault.
Смотрите видео сбития пешехода с самокатом на переходе в Киеве: