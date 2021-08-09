Інцидент стався вранці 9 серпня на Воздуховлотському проспекті неподалік від вулиці Стадіонної. На місці події працювали медики швидкої та слідчі.

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За фактом вчинення ДТП з постраждалими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.

Не зупинився на переході

  • Судячи з відео інциденту, яке зробив свідок події на реєстратор, аварія сталася з провини водія Renault.
  • Він не зупинився на переході, тоді як інші учасники руху це зробили.
  • Внаслідок цього пішохід з самокатом вийшов на смугу, якою рухався "француз".
  • Від удару потерпілого відкинуло на кілька метрів.

Які саме травми зазнав чоловік, наразі невідомо. Від вашкості його тілесних ушкоджень залежить, яке покарання очікує власника Renault.

Дивіться відео збиття пішохіда з самокатом на переході у Києві: