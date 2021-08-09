Інцидент стався вранці 9 серпня на Воздуховлотському проспекті неподалік від вулиці Стадіонної. На місці події працювали медики швидкої та слідчі.

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За фактом вчинення ДТП з постраждалими правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження.

Не зупинився на переході

Судячи з відео інциденту, яке зробив свідок події на реєстратор, аварія сталася з провини водія Renault.

Він не зупинився на переході, тоді як інші учасники руху це зробили.

Внаслідок цього пішохід з самокатом вийшов на смугу, якою рухався "француз".

Від удару потерпілого відкинуло на кілька метрів.

Які саме травми зазнав чоловік, наразі невідомо. Від вашкості його тілесних ушкоджень залежить, яке покарання очікує власника Renault.

Дивіться відео збиття пішохіда з самокатом на переході у Києві:

Згідно з правилами дорожнього руху, водії мають зменшити швидкість та зупинитися у разі потреби, аби надати дорогу пішоходам. При цьому автовласники мусять зупинятися, якщо це роблять водії на сусідніх смугах.