Известно о еще 4 пострадавших, в том числе 2 детях. В каком они состоянии – пока информации нет.

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ДТП произошло вечером, примерно в 19:00. Столкнулись авто на пересечении дорог сел Мировка и Гороховое.



В результате ДТП автомобили искорежило / Фото пресс-службы Нацполиции Киевской области

Предварительно, Nissan Maxima следовал со второстепенной дороги и не пропустил Skoda Octavia. В итоге произошло столкновение.

В Nissan находились 4 человека, среди них – 2 детей. В результате аварии погиб мальчик 2020 года. То есть, ему могло не быть и 1 года.



В ДТП под Обуховом пострадали 2 детей, 1 малолетний мальчик погиб / Фото пресс-службы Нацполиции в Киевской области

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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Легковушки столкнулись на пересечении дорог сел Мировка и Горохово / Фото пресс-службы Нацполиции Киевской области

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