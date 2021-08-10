Известно о еще 4 пострадавших, в том числе 2 детях. В каком они состоянии – пока информации нет.
Актуально В Днепре автомобиль с родителями сбил мотоцикл с их ребенком: фото
Погибший родился только в прошлом году
ДТП произошло вечером, примерно в 19:00. Столкнулись авто на пересечении дорог сел Мировка и Гороховое.
В результате ДТП автомобили искорежило / Фото пресс-службы Нацполиции Киевской области
Предварительно, Nissan Maxima следовал со второстепенной дороги и не пропустил Skoda Octavia. В итоге произошло столкновение.
В Nissan находились 4 человека, среди них – 2 детей. В результате аварии погиб мальчик 2020 года. То есть, ему могло не быть и 1 года.
В ДТП под Обуховом пострадали 2 детей, 1 малолетний мальчик погиб / Фото пресс-службы Нацполиции в Киевской области
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Еще один громкий инцидент Гибель ребенка в аквапарке Днепра: в полиции имеют 2 версии
Легковушки столкнулись на пересечении дорог сел Мировка и Горохово / Фото пресс-службы Нацполиции Киевской области
Последние громкие ДТП в Украине
- В Винницкой области погибла 20-летняя беременная девушка. Легковушка, в которой она находилась, столкнулась с мотоблоком "Зубр". ДТП произошло возле села Райгород 9 августа примерно в 00:30.
- 5 августа в Одесской области 32-летняя водитель авто влетела в торговую точку с арбузами и дынями. В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя продавщица и сама водитель легковушки. В каком состоянии сейчас студентка – читайте по ссылке.
- На трассе Киев – Чоп 9 августа столкнулись Citroen и "ВАЗ 2106". В результате аварии пострадали 7 человек, среди которых 2 детей.