ДТП з Любомиром Левицьким: власники боларда відреагували на несправність пристрою

Антипаркувальний стовпчик протаранив Volvo відомого режисера Любомира Левицького, коли той заїжджав у двір. Митець каже, що його машина зазнала серйозних втрат саме внаслідок несправності боларда.

Втім, виробники не згодні з точкою зору Левицького та кажуть, що водій сам винен у ситуації. Мовляв, пристрій міг бути не у тому положенні, а режисер при цьому наїхав на нього.

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Сам Левицький звернувся до поліції. І для отримання відшкодування, і для того, аби подібна ситуація не сталася з іншими автовласниками.

Виробники кажуть, що водії мають самі перевіряти боларди на справність

Розробляють боларди на фірмі Pillar-System. Спеціалісти кажуть, що пристрій міг бути у неправильному положенні.

За даними виробників, стовпчик або не опустився до кінця, або почав подніматися.

Аби не потрапляти у такі неприємні ДТП, виробники рекомендують водіям самостійно перевіряти боларди на справність.



Судячи з того, в якому положенні знаходиться болард, цей болард або не опустився до кіцня в той момент, коли на нього наїхав автомобіль, або вже почав підніматися і не встиг уже – або піднятися, або опуститися. Тобто він знаходився в якомусь проміжному положенні,

– підкреслив працівник Pillar-System.

Що відомо про ДТП за участю Левицького

Аварія сталася 27 листопада на Пейзажній алеї. Режисер заїжджав на своєму Volvo, коли болард раптово піднявся під його машиною. Які саме пошкодження отримав дорогий позашляховик, невідомо, однак стовпчик відірвав бампер та пробив піддон і радіатор автівки.