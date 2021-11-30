Впрочем, производители не согласны с точкой зрения Левицкого и говорят, что водитель сам виноват в ситуации. Якобы устройство могло быть не в том положении, а режиссер при этом наехал на него.

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Сам Левицкий обратился в полицию. И для получения возмещения, и для того, чтобы подобная ситуация не произошла с другими автовладельцами.

Производители говорят, что водители должны сами проверять болларды на исправность

Разрабатывают болларды на фирме Pillar-System. Специалисты говорят, что устройство могло быть в неправильном положении.

По данным производителей, столбик либо не опустился до конца, либо начал подниматься.

Чтобы не попадать в такие неприятные ДТП, производители рекомендуют водителям самостоятельно проверять болларды на исправность.

Судя по тому, в каком положении находится боллард, этот боллард или не опустился до конца в тот момент, когда на него наехал автомобиль, или уже начал подниматься и не успел уже – или подняться, или опуститься. То есть он находился в каком-то промежуточном положении,

– подчеркнул работник Pillar-System.

Что известно о ДТП с участием Левицкого

Авария произошла 27 ноября на Пейзажной аллее. Режиссер заезжал на своем Volvo, когда боллард внезапно поднялся под его машиной. Какие именно повреждения получил дорогой внедорожник, неизвестно, однако столбик оторвал бампер и пробил поддон и радиатор машины.