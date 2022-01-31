У дворі багатоповерхівки на київській Троєщині оголена жінка влаштувала сцену своєму коханцю

Молоду жінку, на якій були лише шкарпетки бачило чимало мешканців Троєщини. Вона ходила двором багатоповерхівки та кричала чоловіку, що кохає його.

Аби хоч якось вгамувати жінку, очевидці події викликали поліцію. Патрульні прибули на виклик, але чи затримали вони порушницю, невідомо.

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За словами авторів запису, інцидент стався на проспекті Маяковського, 4А вдень 30 січня.

Могла перебувати під наркотиками

Місцеві мешканці в коментарі "Надзвичайним новинам" розповіли, що жінка з відео спілкується з мешканцем будинку 4Б, про якого ходять дурні чутки. Він нібито торгує наркотиками.

Щодо незаконної діяльності сусіда люди неодноразово зверталися до поліції, але там адекватно не відреагували.

Жінка ж, якій на вигляд приблизно 35 років, зв'язалася з чоловіком десь 4 роки тому, після чого всі почали іноді ставати свідками її істерик.

Через що саме киянка ходила по двору оголеною, невідомо. Однак її сусіди кажуть, що вона могла перебувати у стані наркотичного сп'яніння.

На записі, який виклали у соцмережах, дівчина викрикує щось схоже на слово "люблю" та ходить по снігу в одних шкарпетках. Коли до неї під'їжджають патрульні, вона сама відкрила двері їх машини та про щось із ними спілкувалася. Чим саме закінчився інцидент, невідомо.

Дивіться відео з оголеною жінкою, яка ходила у дворі на Троєщині (18+):

Можуть оштрафувати на 119 гривень

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, поява в оголеному вигляді у громадських місцях є дрібним хуліганством. За подібне порушення передбачене покарання у вигляди штрафу на суму від 51 до 119 гривень. Також жінку можуть засудити до 40 – 60 годин громадських робіт або до 2 місяців виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку. Крім того, порушницю, якщо її визнають винною, можуть арештувати на 15 діб.