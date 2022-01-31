Аби хоч якось вгамувати жінку, очевидці події викликали поліцію. Патрульні прибули на виклик, але чи затримали вони порушницю, невідомо.
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За словами авторів запису, інцидент стався на проспекті Маяковського, 4А вдень 30 січня.
Могла перебувати під наркотиками
- Місцеві мешканці в коментарі "Надзвичайним новинам" розповіли, що жінка з відео спілкується з мешканцем будинку 4Б, про якого ходять дурні чутки. Він нібито торгує наркотиками.
- Щодо незаконної діяльності сусіда люди неодноразово зверталися до поліції, але там адекватно не відреагували.
- Жінка ж, якій на вигляд приблизно 35 років, зв'язалася з чоловіком десь 4 роки тому, після чого всі почали іноді ставати свідками її істерик.
Через що саме киянка ходила по двору оголеною, невідомо. Однак її сусіди кажуть, що вона могла перебувати у стані наркотичного сп'яніння.
На записі, який виклали у соцмережах, дівчина викрикує щось схоже на слово "люблю" та ходить по снігу в одних шкарпетках. Коли до неї під'їжджають патрульні, вона сама відкрила двері їх машини та про щось із ними спілкувалася. Чим саме закінчився інцидент, невідомо.
Дивіться відео з оголеною жінкою, яка ходила у дворі на Троєщині (18+):
Можуть оштрафувати на 119 гривень
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, поява в оголеному вигляді у громадських місцях є дрібним хуліганством. За подібне порушення передбачене покарання у вигляди штрафу на суму від 51 до 119 гривень. Також жінку можуть засудити до 40 – 60 годин громадських робіт або до 2 місяців виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку. Крім того, порушницю, якщо її визнають винною, можуть арештувати на 15 діб.