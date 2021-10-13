Експерти розповіли, де у Києві найбільш забруднене повітря
Працівники Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського відібрали 1560 проб повітря у Києві з 4 до 9 жовтня. На цьому тижні вміст шкідливих речовин у повітрі столиці дещо підвищився.
Згідно зі спостереженнями фахівців, у жовтні в повітрі Києва зафіксували підвищення шкідливих домішок. Зокрема, діоксидів азоту, сірки, формальдегіду, оксиду азоту та фенолу.
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Кожного дня з 4 до 9 жовтня експерти відзначали, що за середньодобовим змістом гранично допустимі концентрації домішок були значно перевищені.
Де у Києві найзабрудненіше повітря
- На Бессарабській площі, проспекті Перемоги (у районі метро Святошин) та вулиці Семена Скляренка фіксували перевищення зважених речовин у повітрі на 1,1 – 1,2 рази.
- На площі Перемоги та Каунаській вулиці у 4,6 – 4,9 рази перевищена концентрація у повітрі діоксиду азоту.
- На площі Бессарабській, Деміївській, вулицях Олександра Довженка, Семена Скляренка, інженера Бородіна та на проспекті Перемоги зафіксували у 3,3 – 3,9 разів більше діоксиду азоту.
- У 2,1 – 2,7 більше від норми знайшли у повітрі домішок формальдегіду на вулицях Олександра Довженка, Семена Скляренка, проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Деміївській та Перемоги, а також на вулиці Каунаській;
Спеціалісти також зазначили, що найближчими днями синоптики прогнозують погоду з опадами, низькою температурою та посиленням швидкості вітру. Такі погодні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок.