Згідно зі спостереженнями фахівців, у жовтні в повітрі Києва зафіксували підвищення шкідливих домішок. Зокрема, діоксидів азоту, сірки, формальдегіду, оксиду азоту та фенолу.

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Кожного дня з 4 до 9 жовтня експерти відзначали, що за середньодобовим змістом гранично допустимі концентрації домішок були значно перевищені.

Де у Києві найзабрудненіше повітря

На Бессарабській площі, проспекті Перемоги (у районі метро Святошин) та вулиці Семена Скляренка фіксували перевищення зважених речовин у повітрі на 1,1 – 1,2 рази.

На площі Перемоги та Каунаській вулиці у 4,6 – 4,9 рази перевищена концентрація у повітрі діоксиду азоту.

На площі Бессарабській, Деміївській, вулицях Олександра Довженка, Семена Скляренка, інженера Бородіна та на проспекті Перемоги зафіксували у 3,3 – 3,9 разів більше діоксиду азоту.

У 2,1 – 2,7 більше від норми знайшли у повітрі домішок формальдегіду на вулицях Олександра Довженка, Семена Скляренка, проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Деміївській та Перемоги, а також на вулиці Каунаській;

Спеціалісти також зазначили, що найближчими днями синоптики прогнозують погоду з опадами, низькою температурою та посиленням швидкості вітру. Такі погодні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок.