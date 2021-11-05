Елітна київська лікарня "Феофанія" почне приймати пересічних українців

З 2022 року клінічна лікарня "Феофанія" почне приймати на лікування пересічних українців. Наразі вона здебільшого лікує політиків, дипломатів та високопосадовців.

Про зміни в роботі закладу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Нова система прийому пацієнтів почне діяти уже з 1 січня.

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Чому "Феофанія" відчинить двері не лише для VIРів

Ляшко пояснив, що з 2022 року лікарня буде надавати допомогу за програмою медичних гарантій. За таким принципом в Україні наразі вже працюють усі лікарні.

Лікарня "Феофанія" підпорядкована Державному управлінню справами (ДУСі).

Наразі ведуться розмови про виконання пакету "Програма медичної гарантії" установою "Феофанія". Тобто, коли вона увійде до цієї програми, сюди будуть госпіталізувати простих людей з такими діагнозами, як інсульти, інфаркти тощо. Згоди усі уже опрацьовані,

– запевнив урядовець.

Десь – люкс-лікування, а десь – смерті на порозі лікарні

У Рівному чоловік з важким перебігом COVID-19 помер просто на порозі лікарні, куди його екстрено доправила швидка допомога. Чоловіка до останнього рятували в реанімобілі й дорогою до передпокою, але намагання медиків були марними.