Про зміни в роботі закладу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Нова система прийому пацієнтів почне діяти уже з 1 січня.
Важливе Жінку з передмістя Києва повезли в область: вона померла у швидкій
Чому "Феофанія" відчинить двері не лише для VIРів
Ляшко пояснив, що з 2022 року лікарня буде надавати допомогу за програмою медичних гарантій. За таким принципом в Україні наразі вже працюють усі лікарні.
Наразі ведуться розмови про виконання пакету "Програма медичної гарантії" установою "Феофанія". Тобто, коли вона увійде до цієї програми, сюди будуть госпіталізувати простих людей з такими діагнозами, як інсульти, інфаркти тощо. Згоди усі уже опрацьовані,
– запевнив урядовець.
Десь – люкс-лікування, а десь – смерті на порозі лікарні
У Рівному чоловік з важким перебігом COVID-19 помер просто на порозі лікарні, куди його екстрено доправила швидка допомога. Чоловіка до останнього рятували в реанімобілі й дорогою до передпокою, але намагання медиків були марними.