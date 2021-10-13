На Фастівщині п'яні батько та син кинулися з вилами на поліцейських

У Фастівському районі на Київщині двоє нетверезих чоловіків хотіли вчинити розправу над правоохоронцями. Батько та син кинулися на них із вилами, але були затримані. Інцидент трапився ввечері 11 жовтня.

Поліцейські приїхали до дебоширів через виклик про крадіжку інструментів. Однак 63-річний батько і його 28-річний син одразу почали конфліктувати із патрульними.

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Алкоголь додав хоробрості

Чоловіки були нетверезими і хотіли вчинити бійку.

Вони шарпали правоохоронців за форму та лаялися.

Зрештою син схопив вила і кинувся до поліцейських.

Втихомирила тільки зброя

Правоохоронці попросили зухвальця зупинитися, але він не реагував на попередження. Відтак, їм довелося здійснити постріл вгору.



Чоловіки були напідпитку і провокували поліцейських на конфлікт / Фото поліції Київської області

"Сміливцям" світить в'язниця

За фактом погрози або насильства щодо працівника правоохороного органу порушили кримінальне провадження. Винуватцям можуть загрожувати виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців.

Також їх можуть покарати обмеженням волі на строк до трьох років чи позбавленням волі на той самий строк. Невдовзі обом чоловікам мають повідомити про підозру.