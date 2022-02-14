На "гарячому" у Києві затримали посадовця, який вимагав хабар у релігійної громади

Державне бюро розслідувань затримало чиновника з Держгеокадастру. Він вимагав у релігійної громади хабар розміром у 230 тисяч гривень.

Заступника начальника одного з управлінь Держгеокадастру Києва отримував незаконні гроші, коли його затримали. Інформацію про це оприлюднили 14 лютого.

До теми НАБУ опублікувало відеодоказ зі "слугою" Трубіциним, якого підозрюють у хабарництві

У Києві затримали чиновника: дивіться відео

Що хотів чиновник

Як зазначили слідчі, посадовець погрожував релігійній громаді санкціями за користування землею з порушенням цільового призначення. За інформацією Київської міської прокуратури, мовиться про 700 тисяч гривень.

Чоловік обіцяв підробити службові документи та зменшити суму штрафів. Він попередньо змовився з київським підприємцем, що був посередником у переговорах із представниками громади.



Чоловік вимагав гроші в релігійної громади / Фото ДБР



Чиновника затримали "на гарячому" / Фото ДБР

Що загрожує посадовцю

Правоохоронці кваліфікують дії чиновника за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує позбавлення волі на 10 років.



Чоловікові загрожує в'язниця / Фото ДБР

Ще один випадок з хабарем у Києві

Керівник відділу превенції Святошинського управління поліції регулярно брав хабарі у стихійних торговців. Він користувався службовим становищем і вимагав від 15 до 40 тисяч гривень щомісяця.